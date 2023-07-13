Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, дітей вивезли з тимчасово окупованого Антрацитівського району Луганщини, а у Калмикії їх відправляють до "козачого кадетського корпусу".

"До кінця літа окупанти планують вивезти загалом біля 500 українських дітей. Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з ТОТ, але й зомбують їх агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх яничарів", - йдеться у повідомленні.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни.

29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом.

Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

У держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.