У держдумі РФ підтвердили депортацію 700 тис. українських дітей за роки війни в Україні
У держдумі заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей. Декого вивезли разом із батьками, а вихованців дитбудинків – із вихователями
Про це написав у Telegram голова міжнародного комітету ради федерації Григорій Карасін.
"В останні роки сімсот тисяч дітей, рятуючись від бомбардувань та обстрілів із районів конфлікту в Україні, знайшли притулок саме у нас. Багато - разом із батьками, а вихованці дитячих будинків - разом із вихователями", - написав він.
В Україні не можуть назвати точну кількість примусово вивезених дітей.
Так, 18 січня в етері Еспресо омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що РФ вивезла "десятки тисяч" дітей з України та не дає інформацію про них.
У березні юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська в ефірі Еспресо повідомила, що Російська Федерація від початку агресії проти України депортувала понад 1,5 млн українських дітей.
Водночас юристка Мирослава Харченко називала цифру в 730 тис. депортованих дітей.
13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни.
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.46
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе