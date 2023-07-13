Україна забрала з окупації двох дітей, мама яких повернулася з полону
Україна забрала з російської окупації двох дітей, яких розлучили з батьками у перший день повномасштабного вторгнення
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Раніше мама дівчаток повернулася з полону. Дві сестри, яким 5 та 12 років, весь цей час були з бабусею, яка відмовлялася віддати дітей матері.
"Після звернення мами дівчаток наш Офіс напрацював механізм їхнього повернення з російською стороною. І, на щастя, все вдалося. Нині сім'я возз'єдналася", - повідомив омбудсман.
Раніше Лубінець закликав батьків не їхати до Росії за депортованими дітьми, оскільки українців затримують та допитують.
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