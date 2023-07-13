Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Раніше мама дівчаток повернулася з полону. Дві сестри, яким 5 та 12 років, весь цей час були з бабусею, яка відмовлялася віддати дітей матері.

"Після звернення мами дівчаток наш Офіс напрацював механізм їхнього повернення з російською стороною. І, на щастя, все вдалося. Нині сім'я возз'єдналася", - повідомив омбудсман.

Раніше Лубінець закликав батьків не їхати до Росії за депортованими дітьми, оскільки українців затримують та допитують.