Омбудсмен Лубінець закликав батьків депортованих дітей не їхати забирати їх до РФ
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець просить батьків не їхати до Росії за депортованими дітьми. Адже українців затримують та допитують
Про це омбудсмен написав у Телеграмі.
"Це небезпечно і тому ми закликаємо не відправляти навмання родичів за своїми дітьми на територію Росії", - пише Лубінець.
Повідомляється, що нещодавно у російському аеропорту затримали матір та жінку, яку відправили за дитиною.
"Їх відправила громадська організація, а про те, що їх затримали, ми дізналися зі свого каналу комунікації у РФ", - пояснив Уповноважений.
Також ця громадська організація вислала бабусю, яка померла після 13 годин ФСБ.
Депортація Росією українських дітей
З 24 лютого 2022 року країна масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до загарбаного Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення чи на відпочинок у таборах. Наразі достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких росіяни незаконно вивезли з України. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу у Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, який відбувся 13 травня.
У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.
29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське. Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей, невідомо навіть, де вони перебувають і у яких умовах.
Згодом він додав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово захоплених територіях.
Натомість 8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей до РФ і називає дії Москви геноцидом.
А Центр національного спротиву розповів, що 8 червня 150 дітей зі Старобільського району Луганської області були незаконно вивезені до оздоровчих баз відпочинку "Лесной" та "Сосенка" Прикубанського району Карачаєво-Черкеської республіки РФ. З червня у цих закладах очікують на 750 дітей із тимчасово окупованої території Луганщини.
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