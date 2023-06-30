Про це омбудсмен написав у Телеграмі.

"Це небезпечно і тому ми закликаємо не відправляти навмання родичів за своїми дітьми на територію Росії", - пише Лубінець.

Повідомляється, що нещодавно у російському аеропорту затримали матір та жінку, яку відправили за дитиною.

"Їх відправила громадська організація, а про те, що їх затримали, ми дізналися зі свого каналу комунікації у РФ", - пояснив Уповноважений.

Також ця громадська організація вислала бабусю, яка померла після 13 годин ФСБ.

Депортація Росією українських дітей

З 24 лютого 2022 року країна масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до загарбаного Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення чи на відпочинок у таборах. Наразі достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких росіяни незаконно вивезли з України. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу у Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, який відбувся 13 травня.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське. Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей, невідомо навіть, де вони перебувають і у яких умовах.

Згодом він додав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово захоплених територіях.

Натомість 8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей до РФ і називає дії Москви геноцидом.

А Центр національного спротиву розповів, що 8 червня 150 дітей зі Старобільського району Луганської області були незаконно вивезені до оздоровчих баз відпочинку "Лесной" та "Сосенка" Прикубанського району Карачаєво-Черкеської республіки РФ. З червня у цих закладах очікують на 750 дітей із тимчасово окупованої території Луганщини.