Україна повернула додому двох депортованих Росією дітей
Україна повернула додому двох депортованих Росією дітей. Їхню маму, бойового медика, звільнили в межах великого обміну в жовтні 2022 року
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Незаконно вивезені до Росії діти - 6-річний Ренат та 10-річна Варвара 6 липня повернулися додому.
"Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення", - написав Єрмак.
"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у координації з Уповноваженим ВР з прав людини Дмитром Лубінцем та нашою командою працює над поверненням наших діток", - додав він і наголосив, що РФ буде неодмінно притягнуто до відповідальності за злочини проти дітей.
Депортація українських дітей до Росії
В Україні не можуть назвати точну кількість примусово вивезених дітей.
Так, 18 січня в етері Еспресо омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що РФ вивезла "десятки тисяч" дітей з України та не дає інформацію про них.
У березні юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська в ефірі Еспресо повідомила, що Російська Федерація від початку агресії проти України депортувала понад 1,5 млн українських дітей.
Водночас юристка Мирослава Харченко називала цифру в 730 тис. депортованих дітей.
13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни.
3 липня у держдумі заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.
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