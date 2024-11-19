Дозвіл США бити по РФ ракетами ATACMS: у генсека ООН Гутерреша закликали захистити цивільних росіян

Про це він заявив брифінгу, передає Суспільне.

Зазначається, що журналістка запитала, чи є у генерального секретаря ООН занепокоєння на тлі "зеленого світла" адміністрації Байдена щодо використання Україною далекобійної зброї по території Росії.

"Можу сказати, що всі сторони повинні забезпечувати безпеку та захист цивільних осіб, незалежно від того, де вони знаходяться", - відповів речник.

Що передувало

Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.

18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS в глиб території Росії стосується лише Курської області.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав рішення Сполучених Штатів дозволити Україні удари вглиб РФ можливим "переломним моментом у війні".

У Білому домі відмовилися підтвердити дозвіл США Україні на удари ATACMS по РФ, однак згадали про реакцію на залучення росіянами військ КНДР.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що США дозволили Україні завдавати ударів по території Росії на відстань до 300 км.

19 листопада стало відомо, що помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс підтвердив, що президент Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю.

