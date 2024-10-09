Запрошення України в НАТО та геополітична визначеність у Європі: Зеленський оприлюднив перші пункти Плану перемоги

Про це він заявив на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" у Хорватії.

"Перший пункт Плану стосується дефіциту геополітичної впевненості у Європі й того, як це треба вирішити. Це стосується, зокрема, посилення НАТО, це дозволить забезпечити Путіну геополітичну втрату", - пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що запрошення України вступити до Північноатлантичного альянсу також є частиною Плану.

"Так, є такий пункт в Плані перемоги. Як я і сказав, план розрахований на посилення України. В цьому не може бути скепсису від партнерів, на мою думку, якщо вони не бояться РФ. Ми хочемо отримати перший крок - запрошення", - сказав він.

За словами Зеленського, членство України в НАТО стане одним із кроків до миру.

"Без геополітичної визначеності мир неможливий. Тож я дякую всім тим, хто сьогодні налаштований по-справжньому рішуче", - підкреслив український лідер.

Водночас президент додав, що План перемоги вже представили США й тепер його презентують усім партнерам Києва "для досягнення поставлених ним цілей".