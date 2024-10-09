Запрошення України в НАТО та геополітична визначеність у Європі: Зеленський оприлюднив перші пункти Плану перемоги
Президент Володимир Зеленський розповів, що перший пункт Плану перемоги України стосується дефіциту геополітичної впевненості в Європі. Також він охоплює посилення НАТО, що дозволить забезпечити російському диктатору Володимиру Путіну геополітичну втрату
Про це він заявив на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" у Хорватії.
"Перший пункт Плану стосується дефіциту геополітичної впевненості у Європі й того, як це треба вирішити. Це стосується, зокрема, посилення НАТО, це дозволить забезпечити Путіну геополітичну втрату", - пояснив Зеленський.
Президент наголосив, що запрошення України вступити до Північноатлантичного альянсу також є частиною Плану.
"Так, є такий пункт в Плані перемоги. Як я і сказав, план розрахований на посилення України. В цьому не може бути скепсису від партнерів, на мою думку, якщо вони не бояться РФ. Ми хочемо отримати перший крок - запрошення", - сказав він.
За словами Зеленського, членство України в НАТО стане одним із кроків до миру.
"Без геополітичної визначеності мир неможливий. Тож я дякую всім тим, хто сьогодні налаштований по-справжньому рішуче", - підкреслив український лідер.
Водночас президент додав, що План перемоги вже представили США й тепер його презентують усім партнерам Києва "для досягнення поставлених ним цілей".
- Також на саміті Зеленський заявив про можливість завершити війну не пізніше 2025 року. Такого висновку він дійшов, аналізуючи ситуацію на фронті.
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