Зеленський заявив, що Україна може "закінчити війну не пізніше 2025 року"

Про це президент сказав під час виступу з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем 9 жовтня у Дубровнику, передає "Європейська правда".

Зеленський нагадав, що План перемоги Україна планує завершити до листопада.

"У жовтні, листопаді, грудні у нас є шанси зрушити справи у напрямі миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір – вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 2025 року", – заявив він.

"Ми розраховуємо на лідерство президента Байдена, ми покладаємося на сильні та мудрі кроки Британії, Франції, Німеччини та Італії, щоб принести у Європу мир і безпеку. І розраховуємо на всіх вас", – додав Зеленський.