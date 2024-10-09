Зеленський заявив, що Україна може "закінчити війну не пізніше 2025 року"
Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість завершити війну не пізніше 2025 року. Такого висновку він дійшов, аналізуючи ситуацію на фронті
Про це президент сказав під час виступу з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем 9 жовтня у Дубровнику, передає "Європейська правда".
Зеленський нагадав, що План перемоги Україна планує завершити до листопада.
"У жовтні, листопаді, грудні у нас є шанси зрушити справи у напрямі миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір – вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 2025 року", – заявив він.
"Ми розраховуємо на лідерство президента Байдена, ми покладаємося на сильні та мудрі кроки Британії, Франції, Німеччини та Італії, щоб принести у Європу мир і безпеку. І розраховуємо на всіх вас", – додав Зеленський.
- Наприкінці вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що План перемоги невдовзі представлять українцям, але без деяких деталей, щоб про них не дізнався ворог.
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