Єрмак пояснив, чому для українців План перемоги оприлюднять без деяких закритих деталей

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Єрмак розповів, що Зеленський представив цей план обом кандидатам у президенти США, Камалі Гарріс та Дональду Трампу, а також Джо Байдену та Конгресу США.

Також, за словами керівника ОП, президент обговорював цей план з іншими партнерами України, зокрема з лідерами Великої сімки.

Очільник Офісу президента заявив, що план перемоги представлять українцям, однак деякі його положення будуть засекречені. Єрмак пояснив це тим, що деякі його частини мають "чутливий характер", а тому їх необхідно тримати в таємниці.

"Усе, що стає публічним, чують не тільки в нас у країні - це чує і ворог. І тому, безумовно, деякі деталі цього плану є закритими", - зазначив посадовець.

Він підкреслив, що важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території, і побачити це в результатах наших військових. За словами голови ОП, українці зрозуміють необхідність замовчування деяких деталей Плану перемоги.