Єрмак пояснив, чому для українців План перемоги оприлюднять без деяких закритих деталей
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що План перемоги президента України Володимира Зеленського невдовзі представлять українцям, але без деяких деталей, щоб про них не дізнався ворог
Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Єрмак розповів, що Зеленський представив цей план обом кандидатам у президенти США, Камалі Гарріс та Дональду Трампу, а також Джо Байдену та Конгресу США.
Також, за словами керівника ОП, президент обговорював цей план з іншими партнерами України, зокрема з лідерами Великої сімки.
Очільник Офісу президента заявив, що план перемоги представлять українцям, однак деякі його положення будуть засекречені. Єрмак пояснив це тим, що деякі його частини мають "чутливий характер", а тому їх необхідно тримати в таємниці.
"Усе, що стає публічним, чують не тільки в нас у країні - це чує і ворог. І тому, безумовно, деякі деталі цього плану є закритими", - зазначив посадовець.
Він підкреслив, що важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території, і побачити це в результатах наших військових. За словами голови ОП, українці зрозуміють необхідність замовчування деяких деталей Плану перемоги.
- Нагадаємо, президент Зеленський 26 вересня прибув до Капітолія для зустрічі з американськими сенаторами від Республіканської та Демократичної партій. Потім він зустрівся в Білому домі з президентом США Джо Байденом та презентував йому План перемоги.
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