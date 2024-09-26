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Зеленський зустрівся в Капітолії з сенаторами США від обох партій

Дар'я Куркіна
26 вересня, 2024 четвер
21:53
Світ

Президент України Володимир Зеленський 26 вересня прибув до Капітолію для зустрічі з американськими сенаторами від Республіканської та Демократичної партій

Зміст

Про це президент повідомив у Telegram.

Український президент прибув до Капітолію у супроводі Чака Шумера, лідера більшості в сенаті, та лідера республіканців Мітча Макконнелла.

"Зустрівся з двопартійною делегацією сенату США, щоб обговорити ключові пункти плану перемоги. Це має бути нашим спільним досягненням – перемога заради свободи, без жодних компромісів ціною свободи", - написав президент.

Водночас СNN інформує, що під час візиту до Капітолію Зеленський не зустрівся зі спікером палати представників Майком Джонсоном.

Президент України впродовж більш ніж годинної зустрічі із сенаторами від обох партій перед своїм візитом до Білого дому розповів про план перемоги, який пізніше представить главі США Джо Байдену, та висловився за посилення підтримки Вашингтоном Києва.

Також телеканал зазначає: Зеленський наголосив на потребі дозволу на удари вглиб РФ, що "підтримали багато сенаторів на Капітолійському пагорбі, і що залишається головним пріоритетом для України".

У матеріалі додають, що деякі законодавці дали кілька порад українському лідерові щодо того, як він може бути більш переконливим у спілкуванні з Байденом.

  • Увечері неділі, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів, де вже провів зустрічі з низкою американських посадовців.
  • 23 вересня Зеленський відвідав у США завод у місті Скрентон штату Пенсильванія, який виготовляє артилерійські снаряди 155 калібру.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
республіканці
США
допомога Україні
підтримка України
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