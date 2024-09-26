Зеленський зустрівся в Капітолії з сенаторами США від обох партій

Про це президент повідомив у Telegram.

Український президент прибув до Капітолію у супроводі Чака Шумера, лідера більшості в сенаті, та лідера республіканців Мітча Макконнелла.

"Зустрівся з двопартійною делегацією сенату США, щоб обговорити ключові пункти плану перемоги. Це має бути нашим спільним досягненням – перемога заради свободи, без жодних компромісів ціною свободи", - написав президент.

Ukrainian President Zelenskyy arrives to the US Capitol for a meeting w/ a bipartisan group of Senators



Zelenskyy ignores questions from @ryanobles about not meeting w/ Trump on this trip and on if he’ll fire his ambassador to the US pic.twitter.com/QCbfK3CKDE — Kelly Phares (@kellyfphares) September 26, 2024

Водночас СNN інформує, що під час візиту до Капітолію Зеленський не зустрівся зі спікером палати представників Майком Джонсоном.

Президент України впродовж більш ніж годинної зустрічі із сенаторами від обох партій перед своїм візитом до Білого дому розповів про план перемоги, який пізніше представить главі США Джо Байдену, та висловився за посилення підтримки Вашингтоном Києва.

Також телеканал зазначає: Зеленський наголосив на потребі дозволу на удари вглиб РФ, що "підтримали багато сенаторів на Капітолійському пагорбі, і що залишається головним пріоритетом для України".

У матеріалі додають, що деякі законодавці дали кілька порад українському лідерові щодо того, як він може бути більш переконливим у спілкуванні з Байденом.