Зеленський прибув до Сполучених Штатів

Про це він повідомив у Telegram.

Разом з українським лідером до Сполучених Штатів прибула перша леді Олена Зеленська.

Фото: Володимир Зеленський

"Прибули до Сполучених Штатів Америки. Головне завдання – зміцнення України, захисту всіх наших людей", - написав Володимир Зеленський.

Український лідер впевнений, що повномасштабну війну Росії проти України можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи.

Читайте також: "Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні": Зеленський розповів із ким зустрінеться найближчими днями

За його словами, український План перемоги буде на столі в усіх союзників України.