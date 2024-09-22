Зеленський прибув до Сполучених Штатів
Увечері неділі, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів
Про це він повідомив у Telegram.
Разом з українським лідером до Сполучених Штатів прибула перша леді Олена Зеленська.
Фото: Володимир Зеленський
"Прибули до Сполучених Штатів Америки. Головне завдання – зміцнення України, захисту всіх наших людей", - написав Володимир Зеленський.
Український лідер впевнений, що повномасштабну війну Росії проти України можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи.
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За його словами, український План перемоги буде на столі в усіх союзників України.
- Володимир Зеленський у США планує представити Джо Байдену План перемоги, а також зустрітися з Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.
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