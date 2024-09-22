"Жахлива думка": Зеленський розповів, що буде, якщо Байден не підтримає План перемоги
Президент Володимир Зеленський заявив, що думка про те, що американський лідер Джо Байден відмовиться від запропонованого Україною Плану перемоги, є "жахливою"
Про це він розповів в інтерв'ю The New Yorker.
"Це жахлива думка. Це означало б, що Байден не хоче закінчувати війну в будь-який спосіб, який заперечує перемогу Росії", - заявив президент.
За словами Зеленського, якщо Байден не захоче це підтримати український План перемоги, то він не може його змусити. Водночас український президент наголосив, що він не може ні в чому звинувачувати Байдена, оскільки він "зробив потужний історичний крок, коли вирішив підтримати нас на початку війни".
"Ми визнаємо велике досягнення Байдена в цьому відношенні. Цей його крок вже був історичною перемогою", - додав Зеленський.
- Володимир Зеленський наступного тижня відвідає США, де представить Джо Байдену План перемоги та зустрінеться з Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.
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