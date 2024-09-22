"Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні": Зеленський розповів із ким зустрінеться найближчими днями

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

Зазначається, що увечері 22 вересня президент України прямував до Пенсильванії, де розпочнеться його візит до Сполучених Штатів. Потім він відвідає Нью-Йорк і Вашингтон.

"Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні. Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, - для дійсно справедливого миру. Саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів – тих, хто у найвищих кабінетах", - заявив президент.

За словами Зеленського, найближчими днями він планує зустрітися з лідерами країн Глобального Півдня, G7, Європи, із керівниками міжнародних організацій.

Крім цього, український президент наголосив на "дуже вагомих зустрічах" з представниками Сполучених Штатів.