"Домовились про співпрацю із Запоріжжям": Зеленський відвідав у штаті Пенсильванія завод з виробництва артснарядів
Президент України Володимир Зеленський відвідав у США завод у місті Скрентон штату Пенсильванія, який виробляє артилерійські снаряди 155 калібру
Про це він повідомив у телеграм.
"Скрентон, Пенсильванія. Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз – для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну", - написав президент.
За його словами, завод збільшуватиме виробництво.
"Почав візит у Сполучені Штати з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям", - зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що саме на таких підприємствах відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти. За словами Зеленського, завдяки саме таким людям в Україні, в Америці, в усіх країнах-партнерах, які працюють заради того, щоб життя було захищене.
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
- Увечері неділі, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів, де вже провів зустрічі з низкою американських посадовців.
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