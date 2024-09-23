"Домовились про співпрацю із Запоріжжям": Зеленський відвідав у штаті Пенсильванія завод з виробництва артснарядів

Про це він повідомив у телеграм.

"Скрентон, Пенсильванія. Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз – для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну", - написав президент.

За його словами, завод збільшуватиме виробництво.

"Почав візит у Сполучені Штати з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що саме на таких підприємствах відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти. За словами Зеленського, завдяки саме таким людям в Україні, в Америці, в усіх країнах-партнерах, які працюють заради того, щоб життя було захищене.

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official