План перемоги українцям презентують найближчими днями, - Подоляк

Про це він сказав в етері телемарафону.

"Щодо ширшої презентації для України, я думаю, що це питання днів. Чому? Тому що це важливо. Тому що важливо розуміти, на якому ми етапі війни, що робимо. Я думаю, що президент достатньо ефективно цю презентацію проведе", - зазначив Подоляк.

Він пояснив, що основні акценти вже зрозумілі, але президент додасть деталі, які "будуть чітко говорити, що це за програма примусу, чому вона важлива".

"Є Формула миру, яка чітко фіксує позиції України щодо переговорного процесу: на базі чого він має відбутись, і як до цього переговорного процесу прийти, щоб не було цих спекуляцій, чому має працювати план примусу і як саме він буде працювати. Я думаю, президент презентацію таку проведе найближчими днями", - сказав радник керівника ОП.