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План перемоги українцям презентують найближчими днями, - Подоляк

Юлія Лаврук
12 жовтня, 2024 субота
21:50
Війна з Росією Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що Володимир Зеленський може презентувати українцям План перемоги вже найближчими днями

Зміст

Про це він сказав в етері телемарафону.

"Щодо ширшої презентації для України, я думаю, що це питання днів. Чому? Тому що це важливо. Тому що важливо розуміти, на якому ми етапі війни, що робимо. Я думаю, що президент достатньо ефективно цю презентацію проведе", - зазначив Подоляк.

Він пояснив, що основні акценти вже зрозумілі, але президент додасть деталі, які "будуть чітко говорити, що це за програма примусу, чому вона важлива".

"Є Формула миру, яка чітко фіксує позиції України щодо переговорного процесу: на базі чого він має відбутись, і як до цього переговорного процесу прийти, щоб не було цих спекуляцій, чому має працювати план примусу і як саме він буде працювати. Я думаю, президент презентацію таку проведе найближчими днями", - сказав радник керівника ОП.

  • Президент України Володимир Зеленський під час візитів до Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії представив союзникам український План перемоги.

Теги:
Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
Михайло Подоляк
переговори з РФ
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