Зеленський представив План перемоги союзникам в Британії, Франції, Італії та Німеччині

Про це він розповів під час свого вечірнього відеозвернення.

"І тут, у Німеччині, і вчора за один день одразу в трьох країнах – Британія, Франція, Італія – я представив лідерам Європи наш План перемоги. прем’єр-міністру Стармеру, президенту Макрону, главі уряду Італії Джорджії Мелоні. І сьогодні – у розмові з Олафом", - зазначив Зеленський.

За словами президента, План Перемоги охоплює геополітичні, військові та економічні аспекти стратегії України щодо досягнення миру.



Під час зустрічей з британськими партнерами Зеленський обговорив, "яка далекобійність зараз потрібна і яке наше бачення, щоб зміцнити фронт".



"Дуже хороша розмова була з Емманюелем, і Франція багато в чому вже допомогла нам об’єднати інших партнерів, зараз розраховуємо саме на таке лідерство", - додав він.

Крім того, президент високо оцінив принципову позицію Мелоні та її розуміння потреб України та Європи.



"Ми повинні діяти разом – кожен, хто має необхідну силу, необхідний вплив, щоб гарантувати надійний мир, щоб примусити Росію до миру. Але діяти треба зараз, цими місяцями. Посилити наших хлопців на фронті. Посилити наші спільні позиції. Тепер на рівні команд ми будемо працювати з партнерами у Європі, щоб максимально наповнити кожен запланований крок, і цей наш План має привести до дієвого другого Саміту миру, щоб війна завершилась. І щоб це було справедливе, чесне завершення війни", - підсумував президент.