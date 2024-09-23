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Головна Світ The Times: план перемоги Зеленського містить чотири ключові пункти, головний – гарантії безпеки

The Times: план перемоги Зеленського містить чотири ключові пункти, головний – гарантії безпеки

Олена Будько
23 вересня, 2024 понедiлок
11:52
Світ Володимир Зеленський

Мирний план, який президент України Володимир Зеленський має представити під час візиту у США Джо Байдену й іншим світовим лідерам, містить вимогу гарантій безпеки

Зміст

Про це пише The Times.

За інформацією видання, план перемоги Зеленського насамперед передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

У мирному плані Зеленського, як пише видання з посиланням на власні, джерела, – чотири головні пункти. 

Головним пунктом є запит на гарантії безпеки Заходу, схожі на пакт про взаємну оборону в рамках членства в НАТО.

По-друге, в ньому йдеться про підтримку продовження вторгнення України в РФ, зокрема в Курську область, щоб забезпечити територіальний козир для переговорів.

По-третє, у ньому міститься запит на надання Україні "конкретної" сучасної зброї.

По-четверте, у плані міститься пункт про міжнародну фінансову допомогу для відбудови економіки України, зруйнованої внаслідок вторгнення Росії.

  • Раніше Зеленський сказав, що представить план перемоги України чинному президентові США Джо Байдену, а також зазначив, що має намір представити його двом кандидатам у президенти, Дональду Трампу й Камалі Гарріс. При цьому Зеленський додав, що не розкриватиме подробиць плану до зустрічі з Байденом у Білому домі. І заявив, що думка про те, що американський лідер Джо Байден відмовиться від запропонованого Україною Плану перемоги, є "жахливою"
  • Увечері неділі, 22 вересня, Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів. Він почав візит з відвідин Скрентонського армійського боєприпасного заводу, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. Також Зеленський провів зустрічі з низкою американських посадовців

 
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Камала Гарріс
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