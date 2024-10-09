Ми неминуче рухаємось до перемирʼя з Росією, - політик Рибачук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми неминуче рухаємось до перемирʼя з Росією. Я не знаю, як точно це назвати. Китайці називають це "охолодженням війни". Тобто, ми фактично наближаємось до тієї точки, коли можуть розпочатись переговори з Росією. Далі починається найцікавіше - умови. Для України найголовніше - гарантії безпеки. Бо якщо перемирʼя буде досягнуто, то Росія не повинна більше ніколи наважитись на агресію проти України. Далі також буде питання невизнання тимчасово окупованих Росією територій України. Про це говорив Путін, а також Лавров нахабно заявив, що 4 області України мають визнати частиною РФ, про Крим вони навіть вже й не нагадують", - пояснив Рибачук.

За словами політика, у світі не готові дати Україні все, що потрібно для перемоги у війни з Росією.

"Поки що зближення позицій немає. В Росії й далі вимагають визнати окуповані території їхньою частиною, відмову вступу України до НАТО та демілітаризацію України. Вони продовжують висловлювати вимоги, які на голову не налазять. Втім, очевидним є й те, що світ не готовий дати Україні все, що потрібно для перемоги. На Заході досі немає для цього політичної волі. А також є сподівання, що Росію треба якісь зберегти. Саме тому, ми наближаємось до перемирʼя з РФ", - наголосив він.

Що відомо про другий Саміт миру

11 липня повідомлялось, Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року.

Наприкінці липня Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада нинішнього року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

13 вересня президент України заявив, що на другий Саміт миру, який має відбутися в листопаді, запросять Росію.

8 жовтня радниця керівника ОП Дарія Зарівна заявила, що в листопаді цього року другий Саміт миру очікувати не варто