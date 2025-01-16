З небезпечних районів Донеччини поліція евакуювала 13 350 дітей

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час свого відрядження на Донеччину.

За його словами, з небезпечних районів області поліція вивезла понад 9 тисяч родин. Зокрема, евакуйовано 13 350 дітей.

"Поліцейські на Донеччині не лише воюють, а й забезпечують правопорядок та евакуюють цивільних", – наголосив Клименко.