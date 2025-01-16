З небезпечних районів Донеччини поліція евакуювала 13 350 дітей
Від моменту оголошення евакуації з небезпечних районів Донеччини поліціянти евакуювали 13 350 дітей
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час свого відрядження на Донеччину.
За його словами, з небезпечних районів області поліція вивезла понад 9 тисяч родин. Зокрема, евакуйовано 13 350 дітей.
"Поліцейські на Донеччині не лише воюють, а й забезпечують правопорядок та евакуюють цивільних", – наголосив Клименко.
- На початку січня екіпаж поліції евакуював з Костянтинівки Донецької області сім’ю з двома доньками, 4 і 15 років.
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