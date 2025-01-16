Доступ до полонених і повернення цивільних: Лубінець зустрівся з Москальковою, українськими та російськими представниками Червоного Хреста
Відбулася чотиристороння зустріч між уповноваженим ВРУ з прав людини Дмитром Лубінцем, російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, очільником делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Юргом Егліном та делегації МКЧХ у РФ та РБ Борисом Мішелем
Про це повідомив Лубінець.
За його словами, така зустріч відбулася вперше саме за ініціативи української сторони. Головними питаннями, які обговорювали, були покращення умов утримання військовополонених та їхнє повернення на Батьківщину.
Під час зустрічі Україна та Росія прозвітували про передачу пакунків та листів для військовополонених і домовилися про продовження виконання цієї гуманітарної місії у 2025 році.
"Українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності допуску МКЧХ до ВСІХ(!) місць утримання українських військовополонених з метою повноцінного забезпечення виконання МКЧХ свого мандату та повного виконання Женевських конвенцій; українська сторона вчергове наголошувала на створенні російською медичних змішаних комісій з метою верифікації тяжкопоранених і тяжкохворих та їхньої пріоритетної репатріації на рідну землю, відповідно до третьої конвенції", - підкреслив Лубінець.
Він також розповів, що підіймалися питання повернення цивільних громадян, яких утримують в місцях несвободи, та продовження взаємного обміну інформацією щодо пошуку зниклих безвісти серед військовополонених.
- 15 січня в Україну з російського полону вдалося повернути ще 25 людей. Зокрема, серед них – захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також цивільний.
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