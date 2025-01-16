Навряд чи Москва погодиться на миротворців в Україні, - очільник Інституту світової політики Шлінчак
Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що жодна країна ЄС і Велика Британія не відправлять до України 100 тис. військових
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Армія Великої Британії складається з близько 90 тисяч осіб. Тобто говорити про те, що Британія готова відправити в Україну половину свого контингенту, не доводиться. Для миротворчої місії в Україні, де фронт розтягнувся на тисячі кілометрів, необхідно мати близько ста тисяч миротворців", - пояснив Шлінчак.
За словами голови правління Інституту світової політики, за часів Мінських перемовин проводились розрахунки, і тоді йшлося про необхідність кількох десятків тисяч військових для контролю так званої сірої зони. Однак, враховуючи поточну ситуацію, фронт розширився як мінімум у чотири рази, що означає потребу в підготовлених військових у кількості близько ста тисяч.
"Жодна країна Європейського Союзу чи Велика Британія не готові відправити до України таку кількість військових. Для цього потрібно провести великі логістичні операції, а також оцінити, чи такий миротворчий контингент зможе суттєво змінити ситуацію на фронті", - зауважив Шлінчак.
Голова правління Інституту світової політики також наголосив, що безпекові гарантії, на яких завжди наполягає президент України, дійсно не зводяться лише до миротворчого контингенту.
"До того ж на миротворчий контингент з країн, які, скажімо, недружні до Росії, навряд чи погодиться Москва. Можливо, вона може погодитись на якийсь миротворчий контингент ООН, який передбачав би частину військ з Білорусії, Індії, з інших країн та частину військ із ЄС. Але наразі ми дуже сильно забігаємо наперед. Тому що досі триває гостра фаза війни, і її досі ніхто не зупинив", - додав Шлінчак.
- Раніше американський відставний адмірал, колишній командувач силами США та силами НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс виклав власне бачення врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, що може відбутися за сприяння Дональда Трампа. За його словами, у випадку домовленостей з РФ можна залучити не американських, а європейських миротворців.
- Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що для участі його країни в миротворчій місії в Україні потрібен міжнародний мандат і згода Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.17 Купівля 42.17Продаж 42.75
- EUR Купівля 43.38Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе