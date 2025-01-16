Понад 80 тис. українців у Польщі отримають "застряглі" паспорти, - Верещук
Державне підприємство "Документ" видасть українцям за кордоном усі "застряглі" паспорти. Зокрема, в Польщі на такі документи очікують понад 80 тис. громадян
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
"Учора у Варшаві президент Зеленський зустрівся з українською громадою. Серед іншого обговорювали питання видачі паспортів ДП "Документ". Лише в Польщі йдеться про понад 80 тис. громадян, які давно чекають свої документи", - написала вона.
За словами Верещук, президент "вирішив питання" і паспорти українцям за кордоном будуть видані "всюди, де вони застрягли".
- У листопаді минулого року Укрпошта розробила платформу для замовлення доставки закордонних паспортів, які оформлюють дипломатичні установи України.
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