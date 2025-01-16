Понад 80 тис. українців у Польщі отримають "застряглі" паспорти, - Верещук

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

"Учора у Варшаві президент Зеленський зустрівся з українською громадою. Серед іншого обговорювали питання видачі паспортів ДП "Документ". Лише в Польщі йдеться про понад 80 тис. громадян, які давно чекають свої документи", - написала вона.

За словами Верещук, президент "вирішив питання" і паспорти українцям за кордоном будуть видані "всюди, де вони застрягли".