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Понад 80 тис. українців у Польщі отримають "застряглі" паспорти, - Верещук

Дар'я Куркіна
16 січня, 2025 четвер
19:43
Суспільство ID-картка, паспорт

Державне підприємство "Документ" видасть українцям за кордоном усі "застряглі" паспорти. Зокрема, в Польщі на такі документи очікують понад 80 тис. громадян

Зміст

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

"Учора у Варшаві президент Зеленський зустрівся з українською громадою. Серед іншого обговорювали питання видачі паспортів ДП "Документ". Лише в Польщі йдеться про понад 80 тис. громадян, які давно чекають свої документи", - написала вона.

За словами Верещук, президент "вирішив питання" і паспорти українцям за кордоном будуть видані "всюди, де вони застрягли".

  • У листопаді минулого року Укрпошта розробила платформу для замовлення доставки закордонних паспортів, які оформлюють дипломатичні установи України.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Польща
Президент України
Ірина Верещук
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