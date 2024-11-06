Українці за кордоном відтепер можуть оформити доставку закордонних паспортів через Укрпошту

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Згідно з повідомленням, МЗС та Укрпошта завершили перший етап співпраці, спрямованої на поліпшення консульських послуг для українців у різних куточках світу. Відтепер кожен громадянин, який очікує виготовлення закордонного паспорта, може скористатися новою послугою.

"Національний поштовий оператор Укрпошта розробив платформу для замовлення доставки закордонних паспортів, які оформлюють дипломатичні установи України. Завдяки електронній марці з QR-кодом ви зможете оплатити доставку у будь-який час і в будь-якій точці світу. Потрібно лише зайти у свій особистий кабінет на сайті Укрпошти", - розповіли у відомстві.

Ціна доставки закордонного паспорта до будь-якої країни світу становить 6 доларів США + 10 грн ПДВ.

"Мільйони українців перебувають за кордоном, і можливість швидко отримати документи від держави має величезне значення. Ми постійно працюємо над тим, щоб сервіси МЗС ставали ще зручнішими, а консульські послуги — доступнішими", - зазначили у відомстві.