ХАМАС і Ізраїль уже підписали угоду про припинення вогню. - Al Arabiya

Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, делегація Ізраїлю вже покинула столицю Катару Доху після узгодження розбіжностей в угоді. Водночас зазначено: затвердження документа "майже провалилося б", якби не втручання посередників.

Між сторонами також вирішено, що Ізраїль з вечора пʼятниці, 17 січня, зменшить кількість рейдів на сектор Гази.

Водночас ізраїльські медіа інформували, що 17 січня делегація Єрусалима вирушить у Каїр, аби координувати виконання угоди.