ХАМАС і Ізраїль уже підписали угоду про припинення вогню. - Al Arabiya
В угоду про припинення вогню в секторі Гази внесли остаточні правки, що свідчить про те, що ХАМАС та Ізраїль підписали її
Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на власні джерела.
За словами співрозмовників видання, делегація Ізраїлю вже покинула столицю Катару Доху після узгодження розбіжностей в угоді. Водночас зазначено: затвердження документа "майже провалилося б", якби не втручання посередників.
Між сторонами також вирішено, що Ізраїль з вечора пʼятниці, 17 січня, зменшить кількість рейдів на сектор Гази.
Водночас ізраїльські медіа інформували, що 17 січня делегація Єрусалима вирушить у Каїр, аби координувати виконання угоди.
- 11 січня повідомлялось, що угруповання ХАМАС погодилося відкласти низку суперечливих питань з Ізраїлем до наступного етапу запропонованої угоди про припинення вогню.
- 14 січня речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі повідомив про прогрес у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС щодо перемир'я в Газі, зазначивши, що угода перебуває на завершальному етапі. Угруповання вже схвалило проєкт угоди.
- 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення всіх заручників. Вона набуде чинності 19 січня та складається з трьох фаз.
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