На прикордонні Сумщини росіяни дронами атакували авто поліції
Російська терористична армія у четвер, 16 січня, у місті Середина-Буда, що на прикордонні Сумської області, атакувала дронами авто дільничих офіцерів поліції
Про це інформує поліція Сумщини.
"Під час патрулювання міста поліцейські помітили, як над ними почали кружляти ворожі розвідувальні дрони. Розуміючи потенційну небезпеку, вони намагалися заховати службовий автомобіль, проте ворог встиг завдавати удару. Дрони атакували машину правоохоронців, пошкодивши її. На щастя, поліцейські встигли вибігти з авто й уникли ушкоджень", - йдеться у повідомленні.
Утім, внаслідок російської атаки пошкоджень також зазнала одна з багатоповерхівок, розташованих у районі, та інфраструктура.
Фото: t.me/police_su_region
- 16 січня росіяни завдали удару по проїжджій частині в Слобідському районі Харкова за допомогою БПЛА типу "Молния". Внаслідок атаки поранено троє людей.
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