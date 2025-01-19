У мережі з'явилося відео російського удару 8 січня по Запоріжжю, внаслідок якого загинули 13 людей, понад 120 поранені

Про це повідомляє "Запоріжжя.Інфо".

"Це просто жах.. Люди спокійно йшли з роботи, щось планували собі на вечір... а росіяни пустили по них КАБи", - йдеться у дописі.

Удар по Запоріжжю 8 січня: подробиці

Вдень 8 січня російська окупаційна армія вдарила керованими авіаційними бомбами по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Станом на 10 січня було відомо про 13 загиблих та 123 поранених, серед яких 66 людей у лікарнях, 11 із них у тяжкому стані (реанімація), 50 перебували на амбулаторному лікуванні, 13-річна дитина отримала допомогу й уже вдома.

Тоді на ворожий удар відреагував президент Володимир Зеленський.

"Росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю. Свідомий удар по місту. Станом на зараз відомо про десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. На жаль, відомо про 13 убитих людей. Мої співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може збільшитись. Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди", - зазначив Зеленський.