Через атаки по промисловості РФ норми витрат артснарядів ворога зменшилися вдвічі, - Сирський

Про це він повідомив в інтерв'ю телемарафону.

"Вже кілька місяців норми витрат артилерійських боєприпасів російської армії зменшилися фактично вдвічі. Якщо раніше ця цифра сягала до 40 000 на добу, зараз значно менше", - заявив Сирський.

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Як каже головнокомандувач, здійснюючи удари по промисловості РФ, Україні вдалося реалізувати все задумане.

"Ми реалізували все, що задумали. По-перше, ми, як правило, уражаємо в основному воєнні об'єкти, які впливають на дії військ. Крім того, до ураження беруться фабрики або заводи, які виробляють боєприпаси, частини до ракет або продукцію подвійного призначення. Поряд з цим також об'єктами нашого ураження стають і об'єкти нафтопереробної промисловості противника", - додав він.