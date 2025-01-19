Через атаки по промисловості РФ норми витрат артснарядів ворога зменшилися вдвічі, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що норми витрат артснарядів російської армії зменшилися вдвічі через українські удари по промисловості РФ
Про це він повідомив в інтерв'ю телемарафону.
"Вже кілька місяців норми витрат артилерійських боєприпасів російської армії зменшилися фактично вдвічі. Якщо раніше ця цифра сягала до 40 000 на добу, зараз значно менше", - заявив Сирський.
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Як каже головнокомандувач, здійснюючи удари по промисловості РФ, Україні вдалося реалізувати все задумане.
"Ми реалізували все, що задумали. По-перше, ми, як правило, уражаємо в основному воєнні об'єкти, які впливають на дії військ. Крім того, до ураження беруться фабрики або заводи, які виробляють боєприпаси, частини до ракет або продукцію подвійного призначення. Поряд з цим також об'єктами нашого ураження стають і об'єкти нафтопереробної промисловості противника", - додав він.
- Уночі 18 січня дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області РФ, відомо про щонайменше десять прильотів. Також Сили оборони України уразили засоби ППО ворога на ТОТ Херсонщини та Донеччини.
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