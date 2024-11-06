"Танчик, Таргани і Буревій": ще 4 роботизовані комплекси дозволили використовувати на фронті

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.



"Роботи змінюють ситуацію на фронті. За даними Генштабу, завдяки роботизованим підрозділам на 30 % зменшилися втрати українських військових", - зазначив він.

Федоров розповів про нові розробки:

"ТАНЧИК" - витримує навантаження до 500 кг та виконує різні місії: розвідувальні, диверсійні, евакуаційні та атакувальні, логістичні;

"ТАРГАН 2К" - легко адаптується під різні завдання: від логістичних до розвідувальних. Має досить просту конструкцію та працює на короткому рейнджі - до 20 км і коштує 3 тисячі доларів;

"ТАРГАН 200" - за характеристиками схожий на "ТАРГАН 2К", але розрахований на більше навантаження - до 200 кг. У логістиці може замінити від 2 до 8 людей;

"БУРЕВІЙ" - допомагає в логістиці особливо важких предметів та евакуації бійців.

За словами міністра, кожна із цих розробок може врятувати не одне життя.

"Роботи евакуйовують бійців, підвозять провізію, розміщують та заміновують, заміняють військових, щоб ті не ставали живою ціллю для ворожих безпілотників. Це війна технологій, і чим більше їх на фронті, тим більша в нас перевага", - наголосив Федоров.

Він також зазначив, у Brave1 уже є понад 220 кодифікованих розробок.