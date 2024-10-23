Міноборони почало приймати онлайн заявки на кодифікацію нових зразків озброєння

Про це повідомляє Міноборони.

"Реалізували нову опцію - можливість для зброярів подати заявку на кодифікацію зразка ОВТ онлайн. У процесі її опрацювання, виробники в автоматичному режимі отримуватимуть інформацію про проходження етапів кодифікації їхнього зразка ОВТ", - повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Для того, щоб скористатися послугою подачі заявки в режимі онлайн потрібно перейти у розділ "Арсенал. Вікно для виробників ОВТ" на сайті Міноборони, заповнити необхідні документи за наданими зразками та авторизуватися.

"Для зручності ми розмістили зразки документів, які мають заповнити розробники ОВТ. Вони згруповані за окремими найпопулярнішими номенклатурами ОВТ: засоби РЕБ, БпАК, боєприпаси для БпАК, наземні роботизовані комплекси", - додали в Міноборони.

Для подачі заявки на кодифікацію необхідні такі документи:

лист-опис з найменуванням, призначенням і ТТХ зразка ОВТ;

програма та методики проведення випробувань зразка ОВТ;

акт випробувань зразка ОВТ із протоколами про підтвердження кожної заявленої характеристики;

проєкт технічних умов на зразок ОВТ;

опис наявного комплекту робочої конструкторської документації.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використовувати у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган", розроблений українськими інженерами.