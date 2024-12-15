За добу на фронті зафіксували 292 боєзіткнення: окупанти понад 5 тис. разів обстріляли Україну з артилерії
Сили оборони за добу на фронті ліквідували 1280 військових РФ
Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті окупаційні війська втратили ще майже 1300 солдатів та десятки одиниць своєї техніки й озброєння
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 762 440 (+1280) осіб,
- танків ‒ 9551 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 707 (+32) од,
- артилерійських систем – 21 128 (+26) од,
- РСЗВ – 1256 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1025 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 356 (+127),
- крилаті ракети ‒ 2943 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 398 (+181) од,
- спеціальна техніка ‒ 3648 (+4) од.
Дані уточнюються.
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