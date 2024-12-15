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Сили оборони за добу на фронті ліквідували 1280 військових РФ

Світлана Кравченко
15 грудня, 2024 неділя
08:09
Війна з Росією втрати окупантів

Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті окупаційні війська втратили ще майже 1300 солдатів та десятки одиниць своєї техніки й озброєння

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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.24 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 762 440 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 9551 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19 707 (+32) од,
  • артилерійських систем – 21 128 (+26) од,
  • РСЗВ – 1256 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 1025 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 356 (+127),
  • крилаті ракети ‒ 2943 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31 398 (+181) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3648 (+4) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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