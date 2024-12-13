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Ваші коментарі ображають військових, які щоденно б’ються на полі бою: 47 ОМБр оприлюднила заяву після відео Маркуса

Влад Дідусь
13 грудня, 2024 п'ятниця
19:20
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

У пʼятницю, 13 грудня, пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади випустила заяву з позицією щодо серії роликів від Валерія Маркуса

Зміст

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на Facebook 47-ї ОМБр. 

"Ми всі добре знаємо, наскільки динамічно змінюється війна. Те, що працювало у 2022-му, вже було недієвим у 2023-му, а зараз ми взагалі на полі бою фактично спостерігаємо гонку технологій.  Вже наприкінці контрнаступу на Мелітопольському напрямку в 47 окремій механізованій бригаді повністю змінилося управління. Відтоді 1,5 року, як наш підрозділ — це нові обличчя, нові командири, які постійно ростуть, це також нові виклики та невпинна робота на полі бою. Оскільки 47-ма бригада — одна з найбоєздатніших у Силах оборони, то ми завжди там, де найтяжче. Ви всі можете бачити це у відкритому доступі", - пишуть військові.

У 47-й ОМБр наголосили, що коментарі щодо осіб, яких згадують у відео, їх не ображають.

"Але ображають тих чинних військовослужбовців 47-ї бригади, які щоденно б’ються на полі бою і стоять надійним щитом, аби ворог не міг дотягтися горем і розрухою до наших мирних міст. Також наші бійці освоїли зразки американської техніки та на полі бою довели, що звичайні люди (а насправді незвичайні) можуть демонструвати безстрашність та силу в боях з російською мерзотою", - йдеться у повідомленні.

Воїни закликали конвертувати злість в підсилення 47-ї ОМБр. Також не забувати, що ворог один - Росія.

Коли Маркус публічно висловився про конфлікт у 47-й ОМБр "Маґура"і нові подробиці

11 липня 2023 року головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду. Причиною такого кроку назвав те, що керівництво бригади не дозволяє будувати військову частину згідно з цінностями, які декларують бійці. Крім того, Маркус назвав заступника командира військової частини А4699 "аморальним дегенератом" і додав, що перебування з цією людиною в одному колективі принижує його честь і гідність.

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Командир бригади Олександр Сак, коментуючи цю заяву, закликав усіх відкинути конфлікти та примножити сили для спільної боротьби.

У результаті головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" замість Маркуса призначили Віталія Аверіна. 

У вересні того ж року стало відомо, що в 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура" змінилося командування: підполковника Олександра Сака зняли з командування, замість нього бригаду очолив полковник Олександр Павлій.

Валерій Маркус від часу публічного оприлюднення рапорту, тобто півтора року, майже не з’являвся в медійному просторі. У січні цього року стрільчиня-санітарка у штурмовій роті 47-ї ОМБр "Маґура" Олена Риж (Іваненко) розповідала, що він продовжив військову службу, але не в 47-й бригаді.

12 грудня 2024 року Маркус, який від липня 2023 року фактично не з'являвся в інформаційному просторі, в серії відео докладно розповів про створення бригади та конфлікти з керівництвом. 

У цих відео Валерій Маркус докладно розповідає про те, як створювали та формували 47-му ОМБр, як виникли плани перетворити "Маґуру" зі стрілецького батальйону на полк. А також про труднощі, невдачі, суперечки й конфлікти, які, за його словами, виникли в цьому процесі через "незрілість і некомпетентність окремих представників командування", зокрема теперішнього заступника командира бригади Івана Шаламаги.

Пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Анастасія Блищик прокоментувала відео головного сержанта Валерія Маркуса про медійну роботу під час формування підрозділу.

Теги:
Новини
скандал
військові
ЗСУ
Військові новини
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