На 6-ту річницю Об'єднавчого собору ПЦУ Епіфаній знову закликав Онуфрія почати діалог "без всяких попередніх умов"

Його звернення присвячено 6-ій річниці утвердження ПЦУ, що відзначається 15 грудня 2024 року, й оприлюднено на офіційному сайті конфесії.

На думку Епіфанія, триматися Московського патріархату означає й надалі підтримувати згубну ідеологію "русского міра", а разом з нею й російську збройну агресію.

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"За тією ознакою, яку дає нам сам Господь, вказуючи, що дерево пізнається за плодами – весь світ бачить, що патріархат Москви виявився глибоко отруєний псевдо-релігійним вченням "русского міра", отруйним і смертоносним плодом якого стала нинішня страшна війна Росії проти України. Війна диявольська і безбожна, яку патріарх Москви назвав священною та благословив російського правителя і військо на всі ті злочини, які вони зробили і продовжують робити на нашій землі. Тому, пізнавши вже явним і беззаперечним чином, що і корінь, і плід "русского міра" є злими - для всякого, хто істинно бажає зберегти чистоту Православ’я і хто дбає про благо Церкви має бути зрозумілим, що від цього зла слід віддалятися і не мати з цією темрявою жодної спільності", - звернувся Епіфаній до Онуфрія.

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Предстоятель ПЦУ вважає, що нині українське православ'я має бути єдиним.

"Знову звертаюся до вас, владико, і до всіх, хто тепер є з вами, та прошу не залишити цього звернення, цієї простягнутої до вас руки, без конструктивної відповіді", - наголосив Епіфаній.

Як вважає предстояль ПЦУ, діалог має початися "без всяких попередніх умов".