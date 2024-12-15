На 6-ту річницю Об'єднавчого собору ПЦУ Епіфаній знову закликав Онуфрія почати діалог "без всяких попередніх умов"
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вкотре звернувся до керівника Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія із закликом до діалогу щодо єднання
Його звернення присвячено 6-ій річниці утвердження ПЦУ, що відзначається 15 грудня 2024 року, й оприлюднено на офіційному сайті конфесії.
На думку Епіфанія, триматися Московського патріархату означає й надалі підтримувати згубну ідеологію "русского міра", а разом з нею й російську збройну агресію.
Читайте також: Зеленський: православним України потрібен власний патріархат
"За тією ознакою, яку дає нам сам Господь, вказуючи, що дерево пізнається за плодами – весь світ бачить, що патріархат Москви виявився глибоко отруєний псевдо-релігійним вченням "русского міра", отруйним і смертоносним плодом якого стала нинішня страшна війна Росії проти України. Війна диявольська і безбожна, яку патріарх Москви назвав священною та благословив російського правителя і військо на всі ті злочини, які вони зробили і продовжують робити на нашій землі. Тому, пізнавши вже явним і беззаперечним чином, що і корінь, і плід "русского міра" є злими - для всякого, хто істинно бажає зберегти чистоту Православ’я і хто дбає про благо Церкви має бути зрозумілим, що від цього зла слід віддалятися і не мати з цією темрявою жодної спільності", - звернувся Епіфаній до Онуфрія.
Читайте також: "Зробіть доленосний крок": священник УПЦ МП з Чернігова закликає Онуфрія розірвати зв’язки із російською церквою
Предстоятель ПЦУ вважає, що нині українське православ'я має бути єдиним.
"Знову звертаюся до вас, владико, і до всіх, хто тепер є з вами, та прошу не залишити цього звернення, цієї простягнутої до вас руки, без конструктивної відповіді", - наголосив Епіфаній.
Як вважає предстояль ПЦУ, діалог має початися "без всяких попередніх умов".
- У вересні міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявляв, що Дональд Трамп в разі перемоги на президентських виборах у США має тиснути на Україну з метою зупинення дії двох законів - мовного і церковного.
- Актуальне
- Важливе