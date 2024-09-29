"Зробіть доленосний крок": священник УПЦ МП з Чернігова закликає Онуфрія розірвати зв’язки із російською церквою

У своєму листі настоятель храмового комплексу Всіх Чернігівських святих Чернігівської єпархії УПЦ МП митрофорний протоієрей Петро Казновецький просить предстоятеля позбутися будь-яких зв'язків з Російською православною церквою.

Диктатора Володимира Путіна священник називає "предтечею антихриста", а патріарха Кирила вважає винним у вбивствах українців та поширенні ідей, які суперечать християнствву ("єресей"), зокрема, про вищу цінність смерті, а не життя, та про нібито пріоритетне підпорядкування церкви державі, а не Богу.

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На думку Петра Казновецького, УПЦ МП не має ні морального, ні християнського права залишатися частиною РПЦ і фактично бути співучасником антилюдських дій російських архієреїв.

За словами протоієрея, вийти зі складу російського православ'я можна в канонічному порядку.