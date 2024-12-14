І сьогодні тільки три години не буде світла. Так, в суботу, у вихідний, коли навантаження менше, ніж в робочі дні. Але лише три години…

Можна сприймати це як належне, можна бідкатись, що чомусь під час наймасштабніших обстрілів в історії людства відключають світло не за графіком. Все це можна. Але за фактом це величезне досягнення, з яким не треба лізти у помиральну яму. Це величезний успіх.

Росіяни тричі поспіль обстріляли Україну. Використали кілька сотень ракет і до**ліард дронів. І все це призводить до 3-годинного вимкнення світла у найхолодніший день грудня.

Ми звикли багато речей сприймати як даність. Світло має бути. Навіть під час обстрілів. Магазини мають працювати, пенсії платитись навіть під час масштабної війни. Ми звикаємо до того, що насправді є величезним досягненням.

І це треба цінувати. Щоб не посипати голову попелом і не нити, що в нас все йде погано. Читайте також: "Орешникова криза": Путіна попустило з "ядеркою"

Чому сьогодні у мене вимкнуть світло тільки на три години? Це досягнення української ППО, що витримує найбільші атаки з відомих. Українська ППО, яка має спроможності завдяки воїнам ЗСУ і підтримці наших західних партнерів. Все, що збиває зараз російські ракети, прийшло до нас із Заходу. І так, вони могли б давати більше, якби поставили український інтерес в пріоритеті. Але якби вони не давали, то світла сьогодні не було б в принципі.

Чому у мене сьогодні не буде світла лише три години? Завдяки українським енергетикам. Які не тільки "монополісти" чи "корупціонери". Це люди, які вже третій рік поспіль працюють на максимумі. І які б не могли б цього робити, бути такими ефективними, без підтримки Заходу. Бо без цієї підтримки не було б грошей на ремонти, на обʼєкти укриття і набагато більший дефіцит обладнання.

Чи треба критикувати? Звісно. "Волшебний пєндєль" завжди був драйвером змін. Але дуже важливо помічати досягнення. І цінувати їх. Важливо для людей, завдяки яким це досягається. І важливо для вашої кукухи, яка має усвідомлювати перемоги, а не тільки помічати поразки. Читайте також: Путін хоче Карибську кризу на біс

Путін думав, що заморозить українців. Путін думав, що зима знов буде союзником Росії. Але він знов прорахувався. Всі його ракети та дрони, всі його потуги "економіки на військових рейках" дають хіба що обмежений результат. Так, інфляція трохи вища і яйця дорожчі, але хіба це той результат, на який він розраховував? І він може тепер тільки лякати кожен день весь світ своїм "Орешником", який чи то є, чи то його вже нема. Лякати терористичною зброєю із 36 болванок, які мають кудись впасти й щось зруйнувати. Що саме, — ніхто не може передбачити й тому є типовим тероризмом. І робить він це не від хорошого життя.