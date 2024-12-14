"Орешникова криза": Путіна попустило з "ядеркою"
Це звучить максимально абсурдно, але в мене міцнішає впевненість, що всю міфологію "Орешника" русня придумала, щоб глубінаріям було чим "вставати з колєн", замість ядерної зброї
Замість "Нє смєшиті моі Іскандери" - буде "Уууу! Дивіться, який у мене "Орешник!""
В останніх висловлюваннях Путіна стало часто лунати щось таке, ніби ядерна зброя не на часі, бо "Орешник" крутіший.
Якщо в листопаді головними словами на російському телевізорі були "ядерна зброя" і "удари ядерною зброєю", то на початок грудня про ядерку забули, і тепер біснування навколо "Орешника" таке, ніби це вундервафля всіх часів і народів.
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Висновок з цього роблю такий: здається, Кремль і особисто Путін "дали заднюю" щодо ядерного шантажу. Карибська криза - 2 скасовується. Замість цього глубінаріям і Трампу будуть продавати "Орешниковую кризу". Відповідні вказівки російським пропагандистам уже дали.
Чому саме Путіна попустило з ядеркою, чекає на експертні думки.
Про авторку. Ольга Лень, журналістка.
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