Замість "Нє смєшиті моі Іскандери" - буде "Уууу! Дивіться, який у мене "Орешник!""

В останніх висловлюваннях Путіна стало часто лунати щось таке, ніби ядерна зброя не на часі, бо "Орешник" крутіший.

Якщо в листопаді головними словами на російському телевізорі були "ядерна зброя" і "удари ядерною зброєю", то на початок грудня про ядерку забули, і тепер біснування навколо "Орешника" таке, ніби це вундервафля всіх часів і народів.

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Висновок з цього роблю такий: здається, Кремль і особисто Путін "дали заднюю" щодо ядерного шантажу. Карибська криза - 2 скасовується. Замість цього глубінаріям і Трампу будуть продавати "Орешниковую кризу". Відповідні вказівки російським пропагандистам уже дали.

Чому саме Путіна попустило з ядеркою, чекає на експертні думки.

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Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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