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OPINION

Курська операція — ідеальний шторм для Путіна

Петро Шуклінов
12 грудня, 2024 четвер
12:00
Погляд

На Курщині справжня м'ясорубка. В обороні ЗСУ щодня знищують сотні росіян та десятки одиниць техніки. Один із найрезультативніших напрямків Сил оборони

Зміст

Курська операція — абсолютний успіх. Війна на території ворога. І обмеження в часі, що змушує ворога робити катастрофічні помилки, кидаючись в лобові наступи.

  • Спочатку Путін вимагав перемогу до 1 вересня. 
  • Потім до 1 жовтня. 
  • Потім до 1 листопада. 
  • Потім до 1 грудня. 

І тепер вимагає хоча б до інавгурації Трампа 20 січня.

Але вже зрозуміло, що і цей дедлайн виконати йому не вдасться.

Для Путіна це не просто важливо. Курська операція — це символ його поразки. Закінчувати війну з таким символом — визнати, що на переговорах про припинення вогню доведеться торгуватись за Курщину.

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Це слабкість Путіна, яка повертає його в минуле, коли Росії доводилось вести переговори через свою слабкість на полі бою. Він намагається позбутись її. За будь-яку ціну. Тому кидає війська в лобові атаки. Тому принижується перед КНДР, випрошуючи солдатів.

Це ідеальний шторм для Путіна. Адже Курська операція — це не просто поле битви. А символ вразливості та слабкості Кремля.

Для нас же це ще одне поле битви. Неважливо, де ми будемо бити ворога — аби лише не довелось перетворювати на поле битви власні домівки, не довелось рити окопи у власних містах.

Наразі Курщина — один з ключових напрямків, де росіяни гинуть масово і нерозумно. Для нас це перевага. Зменшувати чисельність ворога з позицій оборони. Там, де ворог робить найбільше помилок і вдається до традиційного русского "авось получітса".

Тим часом ЗСУ міцно вгризлися в позиції та тримають оборону. Моя шана кожному бійцю. Ви всі герої. Кожен із вас. Справжні. Не кіношні. А справжні воїни. Низький уклін за ваш подвиг.

Джерело

Про автора. Петро Шуклінов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
ЗСУ
Війна з Росією
переговори з РФ
Курськ
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