Курська операція — абсолютний успіх. Війна на території ворога. І обмеження в часі, що змушує ворога робити катастрофічні помилки, кидаючись в лобові наступи.

Спочатку Путін вимагав перемогу до 1 вересня.

Потім до 1 жовтня.

Потім до 1 листопада.

Потім до 1 грудня. І тепер вимагає хоча б до інавгурації Трампа 20 січня.

Але вже зрозуміло, що і цей дедлайн виконати йому не вдасться.

Для Путіна це не просто важливо. Курська операція — це символ його поразки. Закінчувати війну з таким символом — визнати, що на переговорах про припинення вогню доведеться торгуватись за Курщину.

Читайте також: Путін хоче Карибську кризу на біс Це слабкість Путіна, яка повертає його в минуле, коли Росії доводилось вести переговори через свою слабкість на полі бою. Він намагається позбутись її. За будь-яку ціну. Тому кидає війська в лобові атаки. Тому принижується перед КНДР, випрошуючи солдатів.

Це ідеальний шторм для Путіна. Адже Курська операція — це не просто поле битви. А символ вразливості та слабкості Кремля.

Для нас же це ще одне поле битви. Неважливо, де ми будемо бити ворога — аби лише не довелось перетворювати на поле битви власні домівки, не довелось рити окопи у власних містах.

Наразі Курщина — один з ключових напрямків, де росіяни гинуть масово і нерозумно. Для нас це перевага. Зменшувати чисельність ворога з позицій оборони. Там, де ворог робить найбільше помилок і вдається до традиційного русского "авось получітса".