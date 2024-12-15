В окупованому Мелітополі росіяни провели "начальні тренінги" для колаборантів, - ЦНС
У тимчасово окупованому Мелітополі російський провів так звані навчальні тренінги для колаборантів з загарбницьких адміністрацій
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"На захід зігнали до 50 зрадників. Організаторами стала платформа російського диктатора "Сенеж", - йдеться у повідомленні.
Та, офіційною метою навчань нібито став розвиток лідерства, проте неофіційно це координування дій колаборантів.
Зазначається, що попри те, що перелік учасників росіяни приховують, він відомий Силам оборони.
4 грудня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що росіяни намагаються максимально залучити рекрутинг для мобілізації людей на тимчасово окупованих територіях України.
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