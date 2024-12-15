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В окупованому Мелітополі росіяни провели "начальні тренінги" для колаборантів, - ЦНС

Катерина Єсікова
15 грудня, 2024 неділя
23:21
Війна з Росією Мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі російський провів так звані навчальні тренінги для колаборантів з загарбницьких адміністрацій

Зміст

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"На захід зігнали до 50 зрадників. Організаторами стала платформа російського диктатора "Сенеж", - йдеться у повідомленні.

 Та, офіційною метою навчань нібито став розвиток лідерства, проте неофіційно це координування дій колаборантів.

Зазначається, що попри те, що перелік учасників росіяни приховують, він відомий Силам оборони.

  • 4 грудня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що росіяни намагаються максимально залучити рекрутинг для мобілізації людей на тимчасово окупованих територіях України.

 

Теги:
Новини
Росія
Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
колаборанти
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