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Україна втратила 85% потужностей теплової генерації, - DiXi Group

29 травня, 2024 середа
14:30
Економіка Енергетика

Теплова генерація України втратила близько 85% своїх потужностей, водночас терміни їхнього відновлення ще не визначені

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Про це заявила експертка проєктів аналітичного центру DiXi Group Олена Лапенко під час презентації документа Summer Outlooks: оцінка готовності до ризиків в електроенергетиці та газовому секторі, передає NV.

Згідно з оцінками DiXi Group, теплова генерація України втратила близько 85% потужності.

"Терміни її відновлення невизначені, незважаючи на заяви деяких експертів", - додала Лапенко, нагадавши про пошкодження мінімум двох об'єктів Укргідроенерго під час останніх російських обстрілів.

Також у DiXi Group повідомляють, споживання електроенергії у 2022-2023 роках у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення РФ скоротилось на 25-30%. Водночас промисловість скоротила споживання на 45%, населення - на 16%, коли загальна генерувальна потужність зменшилась із 37,6 ГВт до 18,3 ГВт. Тому в аналітичному центрі вважають: улітку цього року дефіцит електроенергії зберігатиметься.

"Втрата теплових і гідроелектростанцій — це чутливий удар по маневровій генерації, що покликана згладжувати піки споживання електроенергії, що виникають вранці та ввечері. Наявної потужності не вистачатиме навіть у теплу пору року, констатують учасники заходу. І це вже відчули всі українці", - йдеться в матеріалі DiXi Group. 

Відключення електроенергії в Україні

  • Ввечері 15 травня в Україні застосували екстрені відключення електроенергії в усіх регіонах.
  • 15 травня генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що причиною запровадження відключень світла стало зростання споживання, яке складно прогнозувати.
  • 16 травня повідомлялось, що відключення електроенергії для споживачів можуть тривати до серпня або вересня 2024 року. Натомість зима може бути "невідворотно важкою".
  • 21 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та Укренерго розробити постанову, яка регулюватиме "справедливі графіки вимкнень світла споживачам".
Теги:
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Енергія
Енергетика
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2024, середа
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