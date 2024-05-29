Україна втратила 85% потужностей теплової генерації, - DiXi Group

Про це заявила експертка проєктів аналітичного центру DiXi Group Олена Лапенко під час презентації документа Summer Outlooks: оцінка готовності до ризиків в електроенергетиці та газовому секторі, передає NV.

Згідно з оцінками DiXi Group, теплова генерація України втратила близько 85% потужності.

"Терміни її відновлення невизначені, незважаючи на заяви деяких експертів", - додала Лапенко, нагадавши про пошкодження мінімум двох об'єктів Укргідроенерго під час останніх російських обстрілів.

Також у DiXi Group повідомляють, споживання електроенергії у 2022-2023 роках у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення РФ скоротилось на 25-30%. Водночас промисловість скоротила споживання на 45%, населення - на 16%, коли загальна генерувальна потужність зменшилась із 37,6 ГВт до 18,3 ГВт. Тому в аналітичному центрі вважають: улітку цього року дефіцит електроенергії зберігатиметься.

"Втрата теплових і гідроелектростанцій — це чутливий удар по маневровій генерації, що покликана згладжувати піки споживання електроенергії, що виникають вранці та ввечері. Наявної потужності не вистачатиме навіть у теплу пору року, констатують учасники заходу. І це вже відчули всі українці", - йдеться в матеріалі DiXi Group.

Відключення електроенергії в Україні