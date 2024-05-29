Україна втратила 85% потужностей теплової генерації, - DiXi Group
Теплова генерація України втратила близько 85% своїх потужностей, водночас терміни їхнього відновлення ще не визначені
Про це заявила експертка проєктів аналітичного центру DiXi Group Олена Лапенко під час презентації документа Summer Outlooks: оцінка готовності до ризиків в електроенергетиці та газовому секторі, передає NV.
Згідно з оцінками DiXi Group, теплова генерація України втратила близько 85% потужності.
"Терміни її відновлення невизначені, незважаючи на заяви деяких експертів", - додала Лапенко, нагадавши про пошкодження мінімум двох об'єктів Укргідроенерго під час останніх російських обстрілів.
Також у DiXi Group повідомляють, споживання електроенергії у 2022-2023 роках у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення РФ скоротилось на 25-30%. Водночас промисловість скоротила споживання на 45%, населення - на 16%, коли загальна генерувальна потужність зменшилась із 37,6 ГВт до 18,3 ГВт. Тому в аналітичному центрі вважають: улітку цього року дефіцит електроенергії зберігатиметься.
"Втрата теплових і гідроелектростанцій — це чутливий удар по маневровій генерації, що покликана згладжувати піки споживання електроенергії, що виникають вранці та ввечері. Наявної потужності не вистачатиме навіть у теплу пору року, констатують учасники заходу. І це вже відчули всі українці", - йдеться в матеріалі DiXi Group.
Відключення електроенергії в Україні
- Ввечері 15 травня в Україні застосували екстрені відключення електроенергії в усіх регіонах.
- 15 травня генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що причиною запровадження відключень світла стало зростання споживання, яке складно прогнозувати.
- 16 травня повідомлялось, що відключення електроенергії для споживачів можуть тривати до серпня або вересня 2024 року. Натомість зима може бути "невідворотно важкою".
- 21 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та Укренерго розробити постанову, яка регулюватиме "справедливі графіки вимкнень світла споживачам".
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