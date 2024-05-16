Нинішні вимкнення світла можуть тривати до серпня, а зима буде "невідворотно важкою", - радник Шмигаля

Про це повідомляє радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК Укренерго Юрій Бойко, пише "Укрінформ".

"Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів", - сказав Бойко.

За його словами, такі обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода. Зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії.

Водночас Бойко наголосив, що зима буде "невідворотньо важкою" і шансів на відновлення знищеної за два місяці генерації у повному обсязі немає. І уникнути дефіциту в енергосистемі взимку не вдасться навіть за теплої погоди.