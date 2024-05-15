У Yasno пояснили, чому українців завчасно не попередили про відключення світла
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що причиною запровадження відключень світла стало зростання споживання, яке складно прогнозувати
Про це він розповів в етері "Свобода. Ранок".
"Споживання – це така величина, яка досить непрогнозована на сто відсотків, бо воно гуляє. І, на мою думку, просто не очікували, що так зросте споживання. Тобто вимушені були на декілька годин ввести обмеження аварійні й для населення", - заявив Коваленко.
На його думку, немає причин для настання повного відключення електрики, як це було у 2022 році. Однак за певних обставин графіки відключень можуть бути запроваджені вже влітку.
"Я повного блекауту не бачу взагалі. Теоретично все можливо, але поки ми його не бачимо, це досить технічно неможливо", - додав Коваленко.
- Увечері 14 травня в усіх регіонах України запровадили екстрені відключення світла через дефіцит електроенергії внаслідок обстрілів РФ.
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