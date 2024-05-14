В Україні запровадили екстрені відключення світла
У всіх регіонах України запровадили екстрені відключення світла через дефіцит електроенергії внаслідок обстрілів РФ
Про це повідомляє Укренерго.
"Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України. Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання", - йдеться в повідомленні.
Водночас завтра для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби.
"Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак Росії. На жаль, графіків не існує, бо відключення не планові і вони необхідні для термінового балансування енергосистеми. Будь ласка, наберіться терпіння. Всі енергетики працюють в режимі нон-стоп, щоб якнайшвидше повернути світло", - поінформували жителів жителів столиці та Дніпропетровської області у Yasno.
У Сумиобленерго повідомили про аварійні відключення споживачів першої черги, а згодом на території області ввели обмеження додатково і для другої.
Також про аварійні відключення світла повідомляли для мешканців Житомирщини й Полтавщини.
За даними КМВА, обсяги відключень в Києві незначні, близько 10% споживачів.
"Відключення будуть задіяні орієнтовно до 23:00 цієї доби. Для промислових споживачів так само є обмеження", - йдеться у повідомленні.
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