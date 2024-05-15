Ввечері 15 травня в Україні застосували екстрені відключення електроенергії в усіх регіонах
Ввечері середи, 15 травня, в усіх регіонах України застосували екстрені відключення електроенергії
Про це повідомляє ДТЕК.
Там повідомили, що триває надзвичайно важка ситуація в енергосистемі. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення.
"Робимо все можливе, щоб якнайшвдише стабілізувати ситуацію. Якщо в вашій домівці зараз є світло, будь ласка, споживайте його розумно. Це сильно допоможе енергосистемі", - закликають у ДТЕК.
Фото: t.me/dtek_ua
Пізніше в Укренегро повідомили, що екстренні відключення застосовуються в усіх регіонах з 19:25 до 22:00
"Укренерго" запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.
- 15 травня генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що причиною запровадження відключень світла стало зростання споживання, яке складно прогнозувати.
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