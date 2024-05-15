Ввечері 15 травня в Україні застосували екстрені відключення електроенергії в усіх регіонах

Про це повідомляє ДТЕК.

Там повідомили, що триває надзвичайно важка ситуація в енергосистемі. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвдише стабілізувати ситуацію. Якщо в вашій домівці зараз є світло, будь ласка, споживайте його розумно. Це сильно допоможе енергосистемі", - закликають у ДТЕК.

Фото: t.me/dtek_ua

Пізніше в Укренегро повідомили, що екстренні відключення застосовуються в усіх регіонах з 19:25 до 22:00

"Укренерго" запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.