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"Потреби закриття вже немає": у КМВА анонсували можливе відновлення руху Південним мостом

Ксенія Золотова
17 лютого, 2025 понедiлок
19:46
Суспільство Південний міст

Начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що питання про відновлення руху Південним мостом для всіх киян буде винесено на наступне засідання Ради оборони Києва

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Про це він написав у телеграм.

"Обмеження під час війни, як і будь-які інші процеси, повинні бути своєчасні, виправдані, розумно організовані. Якщо щось із цього переліку випадає - виникають зловживання, несправедливість. Напередодні вчергове розігрався скандал з перепустками для руху під час комендантської години. Але пропускний режим діє не лише вночі, але й удень — на обʼєктах, важливих для функціонування міста, для киян. Як приклад — Південний міст. Будемо і тут відновлювати нормальне сполучення між правим та лівим берегом", - зазначив Ткаченко.

Начальник КМВА повідомив, що проговорив з військовими й визначив, що наразі потреби закриття Південного мосту, яка була раніше, немає: "Можливе додаткове регулювання руху, але загалом є розуміння, що обмеження можна послабити".

За його словами, на наступне засідання Ради оборони Києва, окрім інших питань, буде внесено на розгляд відновлення руху Південним мостом для всіх киян.

  • У Дарницькому районі Києва сталося пошкодження тепломережі. Від теплопостачання відключено 44 будівлі.
Теги:
Новини
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