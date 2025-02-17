"Потреби закриття вже немає": у КМВА анонсували можливе відновлення руху Південним мостом
Начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що питання про відновлення руху Південним мостом для всіх киян буде винесено на наступне засідання Ради оборони Києва
Про це він написав у телеграм.
"Обмеження під час війни, як і будь-які інші процеси, повинні бути своєчасні, виправдані, розумно організовані. Якщо щось із цього переліку випадає - виникають зловживання, несправедливість. Напередодні вчергове розігрався скандал з перепустками для руху під час комендантської години. Але пропускний режим діє не лише вночі, але й удень — на обʼєктах, важливих для функціонування міста, для киян. Як приклад — Південний міст. Будемо і тут відновлювати нормальне сполучення між правим та лівим берегом", - зазначив Ткаченко.
Начальник КМВА повідомив, що проговорив з військовими й визначив, що наразі потреби закриття Південного мосту, яка була раніше, немає: "Можливе додаткове регулювання руху, але загалом є розуміння, що обмеження можна послабити".
За його словами, на наступне засідання Ради оборони Києва, окрім інших питань, буде внесено на розгляд відновлення руху Південним мостом для всіх киян.
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