"Потреби закриття вже немає": у КМВА анонсували можливе відновлення руху Південним мостом

Про це він написав у телеграм.

"Обмеження під час війни, як і будь-які інші процеси, повинні бути своєчасні, виправдані, розумно організовані. Якщо щось із цього переліку випадає - виникають зловживання, несправедливість. Напередодні вчергове розігрався скандал з перепустками для руху під час комендантської години. Але пропускний режим діє не лише вночі, але й удень — на обʼєктах, важливих для функціонування міста, для киян. Як приклад — Південний міст. Будемо і тут відновлювати нормальне сполучення між правим та лівим берегом", - зазначив Ткаченко.

Начальник КМВА повідомив, що проговорив з військовими й визначив, що наразі потреби закриття Південного мосту, яка була раніше, немає: "Можливе додаткове регулювання руху, але загалом є розуміння, що обмеження можна послабити".

За його словами, на наступне засідання Ради оборони Києва, окрім інших питань, буде внесено на розгляд відновлення руху Південним мостом для всіх киян.