У Дарницькому районі Києва сталася аварія на тепломережі, без тепла 44 будівлі
У Дарницькому районі Києва сталося пошкодження тепломережі. Від теплопостачання відключено 44 будівлі
Про це інформує Київська міська державна адміністрація.
"Київтеплоенерго" ліквідовує пошкодження тепломережі на вул. Братства Тарасівців, 5-Б. Від теплопостачання наразі відключено 44 будівлі", - йдеться у повідомленні.
В КМДА додали, що наразі на місці працює аварійна бригада.
"Залучено 14 одиниць техніки та 10 працівників, організовано штаб ліквідації аварії", - зазначили в КМДА.
- 19 січня, у Солом'янському районі столиці сталася аварія на трубопроводі. Унаслідок цього сотні будинків залишилися без теплопостачання.
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