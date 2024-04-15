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Пакет допомоги Україні та Ізраїлю: 91 конгресмен закликав спікера Джонсона внести законопроєкт для "негайного голосування"

15 квітня, 2024 понедiлок
20:00
Світ Конгрес США

У палаті представників США 91 конгресмен, які представляють обидві партії, підписали лист із закликом до спікера Майка Джонсона внести на розгляд схвалений сенатом законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню до парламенту для "негайного голосування"

Відповідний текст листа оприлюднив один із підписантів, конгресмен Джош Готтгеймер.

"Цими вихідними іранський режим запустив сотні безпілотників, крилатих і балістичних ракет безпосередньо по нашому ключовому демократичному союзнику на Близькому Сході – Ізраїлю. Час має велике значення, і ми повинні забезпечити доставку необхідної допомоги Ізраїлю та іншим нашим демократичним союзникам, перед якими постали загрози з боку наших противників по всьому світу", - йдеться в документі, який підписав 91 конгресмен. 

Водночас лист охоплює заклик до Джонсона "внести пакет із додатковим фінансуванням, ухвалений сенатом, на розгляд для негайного голосування" після того, як сьогодні, у понеділок, він повернеться до роботи. 

У документі законодавці підкреслюють, що проєкт закону з пакетом допомоги отримав переважну двопартійну підтримку - 70 зі 100 голосів у сенаті. Тому якщо його внесуть до нижньої палати в понеділок - президент США Джо Байден може отримати його на підпис ввечері того ж дня. 

  • 12 квітня повідомлялось, що Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
Теги:
Росія
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
Війна в Ізраїлі
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