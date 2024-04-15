Пакет допомоги Україні та Ізраїлю: 91 конгресмен закликав спікера Джонсона внести законопроєкт для "негайного голосування"

Відповідний текст листа оприлюднив один із підписантів, конгресмен Джош Готтгеймер.

"Цими вихідними іранський режим запустив сотні безпілотників, крилатих і балістичних ракет безпосередньо по нашому ключовому демократичному союзнику на Близькому Сході – Ізраїлю. Час має велике значення, і ми повинні забезпечити доставку необхідної допомоги Ізраїлю та іншим нашим демократичним союзникам, перед якими постали загрози з боку наших противників по всьому світу", - йдеться в документі, який підписав 91 конгресмен.

Водночас лист охоплює заклик до Джонсона "внести пакет із додатковим фінансуванням, ухвалений сенатом, на розгляд для негайного голосування" після того, як сьогодні, у понеділок, він повернеться до роботи.

У документі законодавці підкреслюють, що проєкт закону з пакетом допомоги отримав переважну двопартійну підтримку - 70 зі 100 голосів у сенаті. Тому якщо його внесуть до нижньої палати в понеділок - президент США Джо Байден може отримати його на підпис ввечері того ж дня.