Після удару РФ по друкарні в Харкові українці замовили вчетверо більше книжок Vivat
Після влучання російської ракети у харківську типографію "Фактор-Друк" українці вирішили підтримати видавництво Vivat, яке входить до групи компаній "Фактор", та замовили понад 5 тис. посилок
Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".
Після того, як 23 травня російська злочинна армія завдала ракетного удару по Харкову, поціливши у типографію "Фактор-Друк", до холдингу яких належать видавництво та книгарні Vivat, українці включилися у підтримку видавництва. Вони стали активніше замовляти книжки Vivat.
Тоді "Нова пошта" оголосила, що всі замовлені до 30 червня посилки доставить за власних рахунок.
"За перші 10 днів, у період 25 травня — 5 червня, "Нова пошта" вже доставила 5484 посилки із книгами видавництва Vivat. Це у чотири рази більше, ніж за попередній аналогічний період", - заявили у логістичній компанії.
Скільки книжок містилося у цих майже 5,5 тис. посилок, невідомо.
"Це підтверджує готовність та бажання українців підтримувати своїх, особливо в моменти трагедії", - наголосили у "Новій пошті".
Замовити книжки з безкоштовним доставленням НП можна на сайті видавництва до кінця червня.
Удар по типографії в Харкові: що відомо
У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена. 25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом працівників друкарні в Харкові.
"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк".
Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.
27 травня видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові.
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