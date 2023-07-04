Про це заявила постійний представник Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.

"Я не впевнена в її подовженні. Я не знаю, як це враховується в розрахунках Росії, але я знаю, що ООН робить усе можливе, і ми зробимо все, що в наших силах", - сказала вона.

Коментуючи обіцянку Росії надати зерно африканським країнам безплатно, Вудворд сказала: "Я взагалі не приймаю цю обіцянку за чисту монету".

Велика Британія, яка нині головує в радбезі ООН, виступає за включення до органа Індії, Бразилії, Німеччини, Японії та африканських країн.

"Впливові країни нехтують своїми обов'язками, і ми хочемо бути провідниками прогресу, щоб змінити це", - сказала Вудворд.

Вона сподівається, що головування Великої Британії в радбезі ООН допоможе їй зібрати більше доказів воєнних злочинів керівництва РФ.

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена між Росією та Україною за посередництва ООН та Туреччини у липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дії росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу.

Україна шукає альтернативних шляхів постачання зерна до країн Африки, Європи та Азії.

23 червня стало відомо, що Україна візьме участь у будівництві зернового терміналу в Нігерії.