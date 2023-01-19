Унаслідок дії росіян в Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства

Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

З 1 серпня 2022 року, з початку роботи зернової ініціативи було експортовано до країн Африки, Азії та Європи 17,8 млн тонн української агропродукції на 659 суднах, а 643 – прийняли нових під завантаження продукцією українських аграріїв.

За умови повноцінного функціонування коридору обсяги експорту з України на світові ринки мали становити 25-29 мільйонів тонн. Від жовтня порти працювали на половину потужності, зменшився обсяг експорту на 3 млн тонн щомісяця. Це сталося внаслідок саботажу російської сторони інспекцій суден в Босфорі, який призводить до стабільно черги з понад 100 суден.

"Починаючи з жовтня 2022 року делегація Росії в Спільному координаційному центрі (СКЦ) почала штучно гальмувати процес інспекції суден. По-перше, як тільки обсяг експорту почав зростати - російська сторона скоротила кількість інспекційних команд з 5 до 3 без будь-якого пояснення. По-друге, штучно збільшують час на проведення самих інспекцій через перевірку показників роботи суден, які не регламентовані документами СКЦ та не мають жодного відношення до зернової угоди. Так на перевірку одного судна йде від 4 годин, а в день відбувається 5-7 перевірок при мінімально необхідних 16-18. Непоодинокі випадки коли росіяни просто відмовляються працювати з вигаданих причин, коли всі інші сторони в СКЦ підтверджують умови для продовження інспекції", – пояснив представник України в СКЦ Руслан Сахаутдінов.

Станом на 18 січня в Босфорі на інспекцію очікує 121 судно, з них 28 – з агропродукцією на борту, 93 – судна, які йдуть до портів під завантаження. Середній час очікування – від 2 до 5 тижнів, що також призводить до мільйонних збитків вантажовласників.

"Проблема вирішується збільшенням інспекційних груп та кількістю інспекцій в день. Ми неодноразово звертались до наших партнерів по угоді та вони готові до цього. В листопаді, коли в Босфорі очікували понад 200 суден, ООН та Туреччина самостійно провели за два дні 86 інспекцій та довели, що це цілком реально", – додав Сахаутдінов.

Черги в Босфорі спостерігаються з листопада 2022. Того місяця порти експортували на 47% менше української агропродукції, ніж в жовтні, коли ці проблеми лише починались.

У жовтні було недоекспортовано майже 2 млн тонн агропродукції, а листопаді та грудні вже по 3 млн тонн на місяць. нині ситуація лише погіршилася.

9 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, через що щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції.

26 грудня 2022 року повідомлялося, що за два дні з українських портів вийшли 9 суден, серед них балкери з 68 тис. тонн пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер із 45 тис. тонн олії для Індії.

Станом на 28 грудня 2022 року через гальмування інспекції Росії, що перешкоджає роботі "зернового коридору" в Босфорі черга в понад 90 суден, вантажовласники мають мільйонні збитки.

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