Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

За два дні з України для Африки, Азії та Європи експортували 422 тис. тонн агропродукції.

11 кораблів вирушило з портів Одеси. Серед них балкер ALANDA STAR з 30,8 тис. тонн пшениці для Єгипту, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тис. тонн олії для Індії.

Ключовою перешкодою в роботі "зернового коридору" залишається гальмування з боку РФ під різними приводами інспекції суден в Босфорі. Це призвело до стабільної черги в 90+ суден, мільйонних збитків вантажовласників, недоекспорту мінімум в 5-6 млн тонн впродовж року", - пише пресслужба.

Станом на 27 грудня в Босфорі на інспекцію очікують 96 суден, з яких 71 судно - на вхід до портів і 25 - вже завантажені українською агропродукцією. Щоденно відбувається 6 з 10 запланованих інспекцій.

"Окрім зменшення кількості інспекційних груп, російська сторона вдалась до тактики затягування часу самих інспекцій через вимоги перевіряти параметри суден, які не регламентуються документами СКЦ та не мають жодного відношення до предмета перевірки", - роз'яснюють у відомстві.

Саме через такі дії рашистів скорочується кількість флоту, який рухається під завантаження українською агропродукцією.

Зокрема нещодавно порт Одеси відправив балкер BRAVE M з 28 тис. тонн зерна для африканської Лівії, який місяць очікував на інспекцію в коридорі, щоб зайти до порту під завантаження.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 605 суден, які експортували 15,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

26 грудня повідомлялося, що за два дні з українських портів вийшли 9 суден, серед них балкери з 68 тис. тонн пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер із 45 тис. тонн олії для Індії.

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