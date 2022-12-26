Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"За 2 дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден з 390 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. Серед них балкери ALANDA STAR та SSI PRIVILEGE з 68 тис. тонн пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тис. тонн олії для Індії", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що порти Великої Одеси завантажують понад 860 тис тонн агропродукції на 24 судна, після чого балкери мають пройти інспекцію Спільного Координаційного центру (СКЦ). Як підкреслили в МІУ, в Босфорі вже досить велика черга на перевірку – 72 судна на вхід і 27 - на вихід. Варто зазначити, що росіяни перевіряють як порожні судна, що заходять в українські порти, так і судна з агропродукцією, тобто здійснюють інспекцію двічі.

"Деякі судна очікують у водах Туреччини понад місяць", - повідомили в МІУ.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 594 судна, які експортували 15,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

9 грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, через що щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції.